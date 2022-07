Journée conviviale Lauzun, 24 juillet 2022, Lauzun.

Journée conviviale

Lauzun Lot-et-Garonne

2022-07-24 08:30:00 – 2022-07-24

Lauzun

Lot-et-Garonne

5 5 EUR Le tennis club de Lauzun organise des tournois ouverts à tous : licenciés et non licenciés, en match double avec équipes tirées au sort. Une journée sportive suivie d’un repas barbecue ouvert à tous. Apportez vos couverts. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 juillet au plus tard.

©otpl

Lauzun

