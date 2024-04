Journée conviviale à la Distillerie la Terre Ronde et aux Ateliers BrizePierre Mas d’Auge Fontvieille, dimanche 21 avril 2024.

Les Ateliers BriZepierre et la Distillerie de la Terre Ronde sont heureux de vous inviter à notre tout nouvel événement ! Bar, Foodtruck, Exposition d’Art. Réservez votre dimanche et venez profiter d’une journée conviviale!

Un bel endroit pour apprécier pleinement le printemps, avec le bar où vous seront proposées toutes les délicieuses boissons ainsi que les cocktails originaux de la distillerie.

Un foodtruck sera sur place pour vous proposer un repas convivial.

Entre œuvres d’art et mobilier design, venez découvrir les dernières créations des artistes des Ateliers BriZepierre ! Notamment leur toute nouvelle gamme extérieure des joyaux d’extérieurs.

Vous pourrez retrouver aussi tous nos produits

Huiles essentielles/ eaux florales

Kombuchas et Ginger Beer

Spiritueux natures

Et pour ajouter une touche de plaisir supplémentaire à cette journée, n’oubliez pas d’apporter vos boules de pétanque ou votre palet.

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager ce moment spécial avec vous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 11:00:00

fin : 2024-04-21 16:00:00

Mas d’Auge Ateliers Brizepierre

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur distilleriedelaterreronde@gmail.com

