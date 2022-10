Journée contes d’Halloween aux Plomarc’h « Même pas peur ! »

2022-10-23 – 2022-10-23 D’autres conteurs douarnenistes se joindront à Mirettes écoutilles. Il y aura trois horaires pour la journée :

* 10h30, contes et comptines pour les enfants de 2 à 5 ans, préau de la ferme.

* 16h, spectacle de contes à partir de 5-6 ans dans le jardin des Plomarc’h.

Goûter partageur à l’issue du spectacle. * 19h30, balade nocturne contée au départ du préau. Durée : environ 1h30. Age conseillé : à partir de 7 ans.

Prévoir de bonnes chaussures, une couverture, un lampion ou citrouille lumineuse. Une soupe sera offerte sous le préau pour terminer la balade. Pour chacun des spectacles :

Participation aux frais: 4 € par adulte, 1 € par enfant. Réduction pour plusieurs spectacles. En cas d’intempéries, repli sous le préau de la ferme des Plomarc’h. dernière mise à jour : 2022-10-06 par

