JOURNÉE CONTE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 21 mai 2022, Beaufort-en-Anjou.

JOURNÉE CONTE À BEAUFORT-EN-VALLÉE Bibliothèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

2022-05-21 – 2022-05-21 Bibliothèque Beaufort-en-Vallée

Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire Beaufort-en-Anjou

Parole invitée : Journée du conte avec Patric Rochedy

Pour la 4ème édition de Parole invitée, la bibliothèque vous emmène à la découverte de la nature le temps d’une journée. Elle ouvre ses portes au conteur Patric Rochedy, ancien berger et paysan, grand amoureux des mondes végétaux et animaux. Une belle langue qui chante, des histoires de bêtes, de fleurs, de vie, d’amour de la vie…

Au programme : spectacle Le bal des loups raconté par Patric Rochedy accompagné de Virginie Basset au violon et au tambour à 20h30, balade contée avec le conteur Rémy Cochen, ateliers créatifs et autres surprises…

(programme complet de la journée disponible prochainement)

Action soutenue par le Département de Maine-et-Loire et la DRAC Pays de la Loire

Gratuit, sur réservation dans la limite des places disponibles.

Journée Conte à Beaufort-en-Vallée

bibliotheque@beaufortenanjou.fr +33 2 41 79 74 11

Parole invitée : Journée du conte avec Patric Rochedy

Pour la 4ème édition de Parole invitée, la bibliothèque vous emmène à la découverte de la nature le temps d’une journée. Elle ouvre ses portes au conteur Patric Rochedy, ancien berger et paysan, grand amoureux des mondes végétaux et animaux. Une belle langue qui chante, des histoires de bêtes, de fleurs, de vie, d’amour de la vie…

Au programme : spectacle Le bal des loups raconté par Patric Rochedy accompagné de Virginie Basset au violon et au tambour à 20h30, balade contée avec le conteur Rémy Cochen, ateliers créatifs et autres surprises…

(programme complet de la journée disponible prochainement)

Action soutenue par le Département de Maine-et-Loire et la DRAC Pays de la Loire

Gratuit, sur réservation dans la limite des places disponibles.

Bibliothèque Beaufort-en-Vallée Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-10 par