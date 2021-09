Sainte-Luce-sur-Loire Ligéria Loire-Atlantique, Nantes Journée Contact’Associations Ligéria Sainte-Luce-sur-Loire Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Journée Contact’Associations Ligéria, 4 septembre 2021, Sainte-Luce-sur-Loire. 2021-09-04

Horaire : 09:00 13:00

Gratuit : oui Tout public Dès 9h et jusqu’à 13h sur le parking du Théâtre Ligéria, les associations lucénnes font leur rentrée lors de la Journée Contact’associations ! Près de 80 d’entre elles seront là pour vous renseigner sur leurs activités et prendre vos inscriptions. Le passe sanitaire est obligatoire pour les plus de 18 ans pour assister à cet événement. Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans. Ligéria adresse1} Sainte-Luce-sur-Loire 44980 02 40 68 16 36 http://www.sainte-luce-loire.com 02 40 68 16 39 http://www.sainte-luce-loire.com

