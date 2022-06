Journée conserves

Journée conserves, 25 juin 2022, . Journée conserves

2022-06-25 – 2022-06-25 Bien plus que des recettes, la journée vous permettra de bien comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la conservation « naturelle ». Préparation du repas intégrant les divers produits étudiés. Bien plus que des recettes, la journée vous permettra de bien comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la conservation « naturelle ». Préparation du repas intégrant les divers produits étudiés. dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville