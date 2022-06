Journée consacrée aux énergies renouvelables Saint-Brisson, 25 juin 2022, Saint-Brisson.

Journée consacrée aux énergies renouvelables

Auditorium du Parc Régional du Morvan Saint-Brisson Nièvre

2022-06-25 – 2022-06-25

Saint-Brisson

Nièvre

L’Académie du Morvan organise, avec le soutien du Parc Naturel Régional du Morvan, une journée entière consacrée aux énergies renouvelables. Lors de cette journée, animée par le rédacteur en chef de la revue Environnement Magazine Monsieur Anthony LAURENT, plusieurs tables rondes sont programmées à retrouver dans le programme téléchargeable sur le lien suivant : Quelles énergies en Morvan pour demain ?

Les acteurs locaux engagés dans les énergies renouvelables feront part de leurs expériences, aux côtés de plusieurs entreprises spécialisées, venues de France et de Belgique pour témoigner de leur savoir-faire et de leurs réalisations dans les différents territoires où elles interviennent, autant d’exemples transposables à l’échelle du Morvan.

Cette journée sera conclue par Monsieur Claude MANDIL, ancien directeur de l’Agence Internationale de l’Énergie. L’Académie du Morvan, est une société savante créée en 1967 dont l’objet est de promouvoir l’image du Morvan par l’organisation de causeries et la diffusion d’ouvrages et de périodiques consacrés à la culture et l’Histoire du territoire sans pour autant négliger les aspects de la vie actuelle. C’est dans cet esprit que notre Académie a voulu traiter d’un sujet au cœur de l’actualité et des préoccupations d’aujourd’hui : « Quelles énergies en Morvan pour demain ? »

academie-du-morvan@orange.fr +33 3 86 85 17 78

L’Académie du Morvan organise, avec le soutien du Parc Naturel Régional du Morvan, une journée entière consacrée aux énergies renouvelables. Lors de cette journée, animée par le rédacteur en chef de la revue Environnement Magazine Monsieur Anthony LAURENT, plusieurs tables rondes sont programmées à retrouver dans le programme téléchargeable sur le lien suivant : Quelles énergies en Morvan pour demain ?

Les acteurs locaux engagés dans les énergies renouvelables feront part de leurs expériences, aux côtés de plusieurs entreprises spécialisées, venues de France et de Belgique pour témoigner de leur savoir-faire et de leurs réalisations dans les différents territoires où elles interviennent, autant d’exemples transposables à l’échelle du Morvan.

Cette journée sera conclue par Monsieur Claude MANDIL, ancien directeur de l’Agence Internationale de l’Énergie. L’Académie du Morvan, est une société savante créée en 1967 dont l’objet est de promouvoir l’image du Morvan par l’organisation de causeries et la diffusion d’ouvrages et de périodiques consacrés à la culture et l’Histoire du territoire sans pour autant négliger les aspects de la vie actuelle. C’est dans cet esprit que notre Académie a voulu traiter d’un sujet au cœur de l’actualité et des préoccupations d’aujourd’hui : « Quelles énergies en Morvan pour demain ? »

Saint-Brisson

dernière mise à jour : 2022-06-21 par