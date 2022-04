JOURNÉE “CONNEXION” – CHÂTEAU DE L’ÉPINAY Saint-Georges-sur-Loire, 11 juin 2022, Saint-Georges-sur-Loire.

JOURNÉE “CONNEXION” – CHÂTEAU DE L’ÉPINAY Lieu-dit l’Epinay Château de l’Épinay Saint-Georges-sur-Loire

2022-06-11 11:00:00 – 2022-06-11 23:00:00 Lieu-dit l’Epinay Château de l’Épinay

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Saint-Georges-sur-Loire

Samedi 11 juin 2022, nous vous donnons rendez-vous au Château de l’Epinay pour la journée “Connexion”. Une journée autour du bien-être à travers plusieurs ateliers et animations. L’évènement se clôturera par la 2ème édition du “Pique-nique en blanc” : un dîner pique-nique chic, en blanc et en musique sur les sons entraînant d’un groupe en live! De quoi célébrer la joie, la bonne humeur, les rencontres, et promouvoir des producteurs bio et locaux, et les partenaires de l’évènement qui œuvrent pour un monde plus durable et épanouissant.

Au programme de cette journée :

14h – 19h : Marché de producteurs locaux et visite du parc en accès libre

11h : Yoga – 15,00€ par personne

12h – 14h : Déjeuner végétarien possible sur place à l’Orangerie – 29,00€ par personne (entrée, plat, dessert)

14h : Initiation permaculture dans le potager du château – 15,00€ par personne

15h00 : Création de cosmétiques bio – 25,00€ par personne

16h00 : Hypnose – 25,00€ par personne

17h00 : Sylvothérapie – 15,00€ par personne

19h-23h : Pique-nique en blanc avec musique – 45€ pour 1 personne ou 85€ pour 2 personnes (boissons et vin inclus)

Le Château de l’Epinay vous ouvre ses portes le samedi 11 juin prochain autour d’ateliers bien-être. Cette journée se clôturera par un pique-nique en blanc avec musique !

communication@chateauepinay.fr +33 2 41 39 87 05 https://www.chateauepinay.com/

Samedi 11 juin 2022, nous vous donnons rendez-vous au Château de l’Epinay pour la journée “Connexion”. Une journée autour du bien-être à travers plusieurs ateliers et animations. L’évènement se clôturera par la 2ème édition du “Pique-nique en blanc” : un dîner pique-nique chic, en blanc et en musique sur les sons entraînant d’un groupe en live! De quoi célébrer la joie, la bonne humeur, les rencontres, et promouvoir des producteurs bio et locaux, et les partenaires de l’évènement qui œuvrent pour un monde plus durable et épanouissant.

Au programme de cette journée :

14h – 19h : Marché de producteurs locaux et visite du parc en accès libre

11h : Yoga – 15,00€ par personne

12h – 14h : Déjeuner végétarien possible sur place à l’Orangerie – 29,00€ par personne (entrée, plat, dessert)

14h : Initiation permaculture dans le potager du château – 15,00€ par personne

15h00 : Création de cosmétiques bio – 25,00€ par personne

16h00 : Hypnose – 25,00€ par personne

17h00 : Sylvothérapie – 15,00€ par personne

19h-23h : Pique-nique en blanc avec musique – 45€ pour 1 personne ou 85€ pour 2 personnes (boissons et vin inclus)

Lieu-dit l’Epinay Château de l’Épinay Saint-Georges-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-23 par