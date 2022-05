Journée concours pêche à la truite Langoat Langoat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le concours se déroule dans la matinée de 9h à 12h, ensuite de 14h à 18h c'est l'ouverture de pêche pour tous. Possibilité de prêt de matériel aux débutants. 
Buvette et restauration sur place : sandwichs, côte de porc, chipolatas, merguez. 
Demi-tarif pour les U12

