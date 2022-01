Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Serbonnes Serbonnes Catégories d’évènement: Serbonnes

Yonne

Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Serbonnes, 6 février 2022, Serbonnes. Journée complète en 8 avec Rando Pleine Nature Rue du Parc Ecole Serbonnes

2022-02-06 – 2022-02-06 Rue du Parc Ecole

Serbonnes Yonne Serbonnes Rando Pleine Nature propose une journée randonnée en 8. Le matin, 8,5 km vers Courlon et 8,5 km l’après midi vers Michery. Repas tiré du coffre des voitures.

Départ soit à 9h45, soit à 13h. Rando Pleine Nature propose une journée randonnée en 8. Le matin, 8,5 km vers Courlon et 8,5 km l’après midi vers Michery. Repas tiré du coffre des voitures.

Départ soit à 9h45, soit à 13h. Rue du Parc Ecole Serbonnes

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Serbonnes, Yonne Autres Lieu Serbonnes Adresse Rue du Parc Ecole Ville Serbonnes lieuville Rue du Parc Ecole Serbonnes

Serbonnes Serbonnes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/serbonnes/