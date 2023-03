Journée complète courte avec Rando Pleine Nature Thorigny-sur-Oreuse Thorigny-sur-Oreuse Catégories d’Évènement: Thorigny-sur-Oreuse

Yonne Thorigny-sur-Oreuse Rando Pleine Nature propose une randonnée de 17 km avec un dénivelé de 280 m, va nous faire côtoyer les châteaux de Fleurigny et Thorigny-sur-Oreuse, en passant par le GR et de bons sentiers sur une plaine vallonnée.

Repas tiré du sac. Rendez-vous

8 h 30 Covoiturage à partir de Sens : place Jean Jaurès.

9 h (Départ randonnée) : Thorigny-sur-Oreuse : près de l’église, parking près du lavoir. Thorigny-sur-Oreuse

