Journée complète avec Rando Pleine Nature Villemanoche, 29 août 2021, Villemanoche.

Journée complète avec Rando Pleine Nature 2021-08-29 09:30:00 – 2021-08-29

Villemanoche Yonne Villemanoche

EUR 2 2 Rando Pleine Nature propose une randonnée dans les bois de Chatillon et de Vincennes.

Parcours de 20 km environ et plus de 400m de dénivelé. Repas tiré du sac.

