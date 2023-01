Journée complète avec Rando Pleine Nature Véron Véron Véron Catégories d’Évènement: Véron

2023-02-05 09:30:00 – 2023-02-05

Yonne Véron EUR 2 2 Randonnée de 20 km entièrement sur la commune de Véron, (il n’y a pas de chasse le dimanche).

Dénivelé positif de 390 m. Repas tiré du sac.

Rendez-vous : 9 h 30 (départ rando)

randopleinenature@gmail.com http://www.randopleinenature.fr/

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

