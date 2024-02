Journée compet’ Rue Cazade Dax, mercredi 21 février 2024.

Journée compet’ Rue Cazade Dax Landes

De 10h à 12h > Histoires et jeux de 6 à 10 ans

Du ski, de la danse, du ping-pong ou encore de la plongée… à toi de choisir le sport que tu préfères ! Des histoires et des jeux de société pour les jeunes athlètes… et leurs parents !

De 10h à 12h et de 14h à 16h > Jeux vidéo Grand tournoi FC 24

Amateurs de foot, de jeux vidéo, de challenge et de compétition de tous âges ?

Rejoignez-nous pour un tournoi FC24 exceptionnel !

Toute la journée > Tournoi de jeux de société & Défi Tricote & Crochète .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21

fin : 2024-02-21

Rue Cazade Bibliothèque-Ludothèque

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Journée compet’ Dax a été mis à jour le 2024-02-12 par OT Grand Dax