Des commerçants de l'association Gwenrann and Co déballent devant leurs boutiques à prix réduits pour la fin de saison, venez en profiter! Liste des participants sur le visuel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:30:00;2021-08-21T14:00:00 2021-08-21T19:00:00

