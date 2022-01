Journée commerciale / Braderie de Nantes centre-ville Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée commerciale / Braderie de Nantes centre-ville, 26 mars 2022, Nantes. 2022-03-26

Horaire : 09:00 19:00

Gratuit : non Rendez-vous incontournable des bonnes affaires, suivi par des milliers de visiteurs chaque année, la grande braderie de Nantes est de retour avec le printemps. Samedi 26 mars 2022, les commerçants écoulent leurs stocks à prix bradés dans les rues du centre-ville. adresse1} Centre-ville Nantes 44000

