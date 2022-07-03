JOURNÉE COMMÉMORATIVE DU 150ÈME ANNIVERSAIRE DES COMBATS DU 16 AOÛT 1870 Bruville, 3 juillet 2022, Bruville.

JOURNÉE COMMÉMORATIVE DU 150ÈME ANNIVERSAIRE DES COMBATS DU 16 AOÛT 1870

1b RUE DES ECOLES TERRAIN DE SPORTS Bruville Meurthe-et-Moselle MILTOL TERRAIN DE SPORTS 1b RUE DES ECOLES

2022-07-03 09:30:00 – 2022-07-03 17:30:00

TERRAIN DE SPORTS 1b RUE DES ECOLES

Bruville

Meurthe-et-Moselle

Bruville

Cérémonie officielle

Vin d’honneur et inauguration des stands

Expositions – Conférences – Animations sur le terrain de sports

commune-de-bruville@orange.fr +33 3 82 33 67 38

TERRAIN DE SPORTS 1b RUE DES ECOLES Bruville

dernière mise à jour : 2022-06-30 par MILTOL