Journée commémorative du 109ème Anniversaire du Génocide des Arméniens La Ciotat, mercredi 24 avril 2024.

Journée commémorative du 109ème Anniversaire du Génocide des Arméniens La Ciotat Bouches-du-Rhône

Le 24 avril est la Journée de Commémoration du Génocide des Arméniens en France, en Arménie et dans le monde entier. Un hommage officiel est rendu au 1,5 million de victimes du 1er génocide du 20ème siècle perpétré de 1915 à 1923.

Voici le programme de la journée commémorative du 109ème anniversaire du Génocide des Arméniens à La Ciotat et Ceyreste :

11h : Dépôt de gerbes à la stèle du Rond-point du 24 avril 1915, avenue Louis Crozet à La Ciotat.

11h45 : Dépôt de gerbes à la stèle du 24 Avril 1915, sur le Rond-point situé en face de l’école Jean D’Ormesson à Ceyreste. Bénédiction.

12h : Allocution et discours des autorités et des représentants associatifs suivis d’une collation et de la clôture de la cérémonie. Salle Polyvalente de Ceyreste (Chemin des Peupliers). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 11:00:00

fin : 2024-04-24

La Ciotat Ceyreste

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur protocole@mairie-laciotat.fr

L’événement Journée commémorative du 109ème Anniversaire du Génocide des Arméniens La Ciotat a été mis à jour le 2024-04-10 par Office de Tourisme de La Ciotat