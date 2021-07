Journée Colette Saint-Sauveur-en-Puisaye, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Journée Colette 2021-07-21 – 2021-07-21

Saint-Sauveur-en-Puisaye Yonne Saint-Sauveur-en-Puisaye

10 12 EUR – 10 h : randonnée botanique sur le sentier Colette, animée par la cuisinière Isabelle Géraud.

– 11 h : plongée dans l’univers inuit par le biais d’un atelier de contes et jeux collectifs au musée Colette. A partir de 5 ans.

– de 12 à 14 h : la Maison de Colette propose un atelier de photographie pour petits et grands animés par Isabelle Morrison.

– 15 h : initiation à l’écriture inuit. Un atelier ludique pour petits et grands.

Sans oublier les visites du musée et de la maison de Colette !

Musée Colette

