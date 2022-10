Journée Clôture : Culture K-Fé Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drme

Peyrins

Journée Clôture : Culture K-Fé Peyrins, 29 octobre 2022, Peyrins. Journée Clôture : Culture K-Fé

Chapitaux Culture K-Fé Stade municipal Peyrins Drme Culture K-Fé Chapitaux

2022-10-29 15:00:00 15:00:00 – 2022-10-29

Culture K-Fé Chapitaux

Peyrins

Drme Peyrins Réservez votre après-midi et soirée du 29 octobre 2022.

C’est la clôture de saison du CULTURE K-FÉ.

3 Spectacles + 1 concert. le tout à PRIX LIBRE ET CONSCIENT !!!

Bar et restauration sur place produits locaux et artisanaux.

Sous chapiteau chauffé !!! culture.kfe26@gmail.com +33 6 78 97 83 47 Culture K-Fé Chapitaux Peyrins

dernière mise à jour : 2022-10-17 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Peyrins Autres Lieu Peyrins Stade municipal Adresse Peyrins Drme Culture K-Fé Chapitaux Ville Peyrins lieuville Culture K-Fé Chapitaux Peyrins Departement Drme

Peyrins Stade municipal Peyrins Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/peyrins/

Journée Clôture : Culture K-Fé Peyrins 2022-10-29 was last modified: by Journée Clôture : Culture K-Fé Peyrins Peyrins Stade municipal 29 octobre 2022 Chapitaux Culture K-Fé Stade municipal Peyrins Drme Drme Peyrins

Peyrins Drme