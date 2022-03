Journée Clean walk RDV Salle Bimont Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Journée Clean walk RDV Salle Bimont, 20 mars 2022, Le pouliguen. Journée Clean walk

RDV Salle Bimont, le dimanche 20 mars à 09:30

Nettoyage de la plage et de la Grande Côte, 3 parcours dont 1 éducatif proposés par l’association Pack your Océan. Collecte de chaussures usagées.

Public

Nettoyage de la plage et de la Grande Côte, 3 parcours dont 1 éducatif proposés par l’association Pack your Océan. Collecte de chaussures usagées. RDV Salle Bimont 17 rue Jules Benoit 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T09:30:00 2022-03-20T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu RDV Salle Bimont Adresse 17 rue Jules Benoit 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville RDV Salle Bimont Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

RDV Salle Bimont Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Journée Clean walk RDV Salle Bimont 2022-03-20 was last modified: by Journée Clean walk RDV Salle Bimont RDV Salle Bimont 20 mars 2022 Le Pouliguen RDV Salle Bimont Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique