JOURNÉE CITOYENNE

Saint-Mars-de-Coutais, 15 octobre 2022

2022-10-15

Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais Voici les différents chantiers participatifs : – fabrication d’une haie sèche et d’un hôtel à insectes;

– fleurissement du cimetière;

– fabrication de boites à livres;

– entretien d’un chemin de randonnée (ramassage déchets);

– nettoyage du Parc des Versennes;

– préparation du déjeuner

