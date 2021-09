Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique, Saint-Mars-de-Coutais JOURNÉE CITOYENNE Saint-Mars-de-Coutais Saint-Mars-de-Coutais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Mars-de-Coutais

JOURNÉE CITOYENNE Saint-Mars-de-Coutais, 13 novembre 2021, Saint-Mars-de-Coutais. JOURNÉE CITOYENNE 2021-11-13 – 2021-11-13

Saint-Mars-de-Coutais Loire-Atlantique Saint-Mars-de-Coutais La commune, en collaboration avec le Conseil de Développement et Sud Retz Atlantique vous propose de participer à une Journée citoyenne. La Journée citoyenne permet ainsi d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, axée sur l’engagement et la responsabilité, afin d’établir des relations d’écoute, d’entraide et de respect. Accueil La commune, en collaboration avec le Conseil de Développement et Sud Retz Atlantique vous propose de participer à une Journée citoyenne. La Journée citoyenne permet ainsi d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, axée sur l’engagement et la responsabilité, afin d’établir des relations d’écoute, d’entraide et de respect. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Mars-de-Coutais Autres Lieu Saint-Mars-de-Coutais Adresse Ville Saint-Mars-de-Coutais lieuville 47.11412#-1.73868