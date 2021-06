Rostrenen Rostrenen Côtes-d'Armor, Rostrenen Journée citoyenne Rostrenen Rostrenen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Rostrenen

Journée citoyenne Rostrenen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rostrenen. Journée citoyenne 2021-07-03 – 2021-07-03

Rostrenen Côtes d’Armor De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

Chantiers participatifs pour embellir la ville.

Mise en valeur du vallon de Campostal. Ateliers en matinée et en après-midi, balades nature de découverte du vallon de Campostal avec Michel Sibéril, construction de structrures refuges pour la bio-diversité, nettoyage, débroussaillage, ateliers « fleurir au pas de ma porte ». Sur inscriptions auprès de la Mairie.

Org. Municipalité. +33 2 96 57 42 00 De 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.

dernière mise à jour : 2021-06-28

