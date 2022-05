Journée Citoyenne Rognes, 21 mai 2022, Rognes.

Journée Citoyenne Rognes

2022-05-21 08:30:00 08:30:00 – 2022-05-21 13:00:00 13:00:00

Rognes Bouches-du-Rhône

Le principe de la Journée Citoyenne consiste à mettre ensemble des volontaires pour créer des chantiers et ateliers qui aboutiront à une réalisation d’intérêt commun. Exemples à Rognes : nettoyage des chemins, réhabilitation de l’aire de battage sur le Deffend, amélioration du chemin touristique du Foussa, fabrication de boîtes à livres, décoration de l’abris bus et du skate Park, amélioration des abris poubelles, fabrication de nichoirs, habillage d’un arbre en patchwork, mise en forme du jardin éphémère et amélioration de l’environnement du cimetière…

L’association Les Relayants vous donne Rendez-Vous pour la 5ème année afin de participer à des chantiers d’intérêt commun dans le village.

lesrelayantsrognes@gmail.com

Rognes

