2022-10-16 09:30:00 – 2022-10-16 17:30:00

Ctes-d’Armor À l’heure où l’éco-mobilité est l’affaire de tous, Plouha passe au vert avec une journée citoyenne autour de la sécurité routière et de la formation aux premiers secours. L’objectif de cette journée est de sensibiliser la population sur des thèmes comme la sécurité routière, les premiers secours, ainsi que la transition écologique avec la possibilité de tester gratuitement des trottinettes et vélos électriques, hoverboards, gyropodes, monoroues sur une piste d’évolution encadrée. Un rencontre conviviale, intergénérationnelle et ludique vous attend dès 12 ans. mairie.accueil@plouha.fr +33 2 96 20 21 26 Plouha

