Journée citoyenne : Plantation d’arbres Labastide-Monréjeau, 26 novembre 2022, Labastide-Monréjeau.

Journée citoyenne : Plantation d’arbres

2022-11-26 08:00:00 – 2022-11-26

Petit déjeuner suivi par des travaux d’embellissement avec plantation d’arbres et arbustes divers.

A partir de 9h : atelier de confection de mangeoires et de customisation de nichoirs pour les oiseaux.

13h : Apéritif et repas offerts par la commune.

+33 5 59 83 34 11 Mairie

Labastide-Monréjeau

