JOURNÉE CITOYENNE —————– Organisée un peu partout en France, **la Journée Citoyenne** vise à favoriser la mobilisation des citoyens, en les invitant à mener des actions ensemble pour bien vivre ensemble. Impulsée par les membres de la commission Vie Citoyenne, différentes actions pour l’organisation de la première édition ont été soumises à vos votes, depuis quelques semaines, via la plateforme, Cofonder. Ayant remporté la majorité des suffrages, une **MARCHE VERTE** vous sera ainsi proposée ce samedi matin. L’occasion de sensibiliser petits et grands sur la problématique des déchets sauvages ainsi que les moyens employés par la municipalité pour l’entretien des espaces verts du territoire (outils et méthodes en lien avec la réglementation en vigueur concernant notamment l’usage des produits phytosanitaires). **GRATUITE et OUVERTE A TOUS**, la ville vous donne rendez-vous ce samedi, à partir de 9h30, aux ateliers municipaux de Mézidon Vallée d’Auge, situés rue Emile Zola, dans la commune historique de Mézidon-Canon pour participer à la première Marche Verte, organisée dans le cadre de la Journée Citoyenne. Pensez à vous munir de gants, de chaussures de adaptées voire d’un gilet réfléchissant.

Gratuit

