Ramassage de déchets au Ramier de Bigorre. Tenue adaptée recommandée (bottes, gants de jardinage, imperméable). Pause de midi avec votre repas. L’évènement est ouvert à tout le monde, les personnes désireuses doivent s’inscrire . Profitez de la « journée Citoyenne » : ramassage de déchets http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7jqWFvFQyE-3Ejkisqoj05bZaQjcqnRFrMdUCHYJedFURTJUUTA0S0lYWkREM0pWUkhVSURFQzAwVi4u&fbclid=IwAR3jKI3qGWMFxCnIw1Lffboq5odFLVIQbmRXkIodMo_x0WrhGeSbJ6dsEB Au programme :

