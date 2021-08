JOURNÉE CITOYENNE Legé, 18 septembre 2021, Legé.

JOURNÉE CITOYENNE 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18

Legé Loire-Atlantique Legé

Un projet à l’initiative du conseil de développement de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique (SRA)

Cette instance composée d’élus de l’intercommunalité et de citoyens de chaque commune a pour objectif de favoriser la concertation, le débat, la mutualisation et sert de relais d’information. Cette instance permet aux élus locaux de mieux connaître et de mieux prendre en compte les préoccupations des habitants.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site de la Communauté de communes : www.sud-retz-atlantique.fr

Ramassage des déchets

journeecitoyennelege@gmail.com http://www.sud-retz-atlantique.fr/

Un projet à l’initiative du conseil de développement de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique (SRA)

Cette instance composée d’élus de l’intercommunalité et de citoyens de chaque commune a pour objectif de favoriser la concertation, le débat, la mutualisation et sert de relais d’information. Cette instance permet aux élus locaux de mieux connaître et de mieux prendre en compte les préoccupations des habitants.

Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, vous pouvez consulter le site de la Communauté de communes : www.sud-retz-atlantique.fr

dernière mise à jour : 2021-08-17 par