JOURNÉE CITOYENNE La Marne, 21 mai 2022, La Marne.

JOURNÉE CITOYENNE La Marne

2022-05-21 – 2022-05-21

La Marne Loire-Atlantique La Marne

La commune de La Marne propose à ses habitants de participer à la journée citoyenne dont la date nationale est prévue le samedi 21 mai après-midi.

Au programme: petits travaux accessibles à tous!

Cet évènement permet à chaque citoyen (adultes et enfants) de participer à des travaux d’embellissement, de réparation, d’entretien ou de création sur la commune. Ainsi chacun peut apporter sa contribution via les différents travaux qui vous seront proposées.

Avec la participation du Conseil Municipal des Enfants, nous vous proposons cette année, comme action principale, un grand nettoyage du bourg et ses environs. Pensez à amener si possible vos gilet fluorescents !

Agier ensemble pour la commune!

accueil.mairie@la-marne.fr https://www.la-marne.fr/

La Marne

