JOURNÉE CITOYENNE La Marne, 28 août 2021, La Marne.

JOURNÉE CITOYENNE 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-28 17:00:00

La Marne Loire-Atlantique La Marne

Sous l’impulsion de l’Intercommunalité et du Conseil du Développement, la commune de La Marne souhaite mettre en place une journée citoyenne. L’objectif est d’impliquer nos concitoyens dans des actions d’intérêt général au travers d’une démarche collective.

Prévue généralement en mai, cet événement convivial et intergénérationnel permet de créer un moment de partage et de rencontre entre habitants. L’objectif est de mettre en place des chantiers courts (réalisables sur une journée) et de faire participer un maximum de personnes.

Exemples de réalisations :

– Construction de nichoirs

– Boite à livres

– Peinture de bancs

– Création de clôtures

– Construction d’un poulailler

– Création de mobilier dans l’espace public

– Ramassage de déchets

– Aménagement de chemins de randonnées

– Construction d’une pergola

– Plantations d’arbres

L’important ne sont pas les compétences de chacun mais la volonté collective d’entreprendre !

http://www.la-marne.fr/

Sous l’impulsion de l’Intercommunalité et du Conseil du Développement, la commune de La Marne souhaite mettre en place une journée citoyenne. L’objectif est d’impliquer nos concitoyens dans des actions d’intérêt général au travers d’une démarche collective.

Prévue généralement en mai, cet événement convivial et intergénérationnel permet de créer un moment de partage et de rencontre entre habitants. L’objectif est de mettre en place des chantiers courts (réalisables sur une journée) et de faire participer un maximum de personnes.

Exemples de réalisations :

– Construction de nichoirs

– Boite à livres

– Peinture de bancs

– Création de clôtures

– Construction d’un poulailler

– Création de mobilier dans l’espace public

– Ramassage de déchets

– Aménagement de chemins de randonnées

– Construction d’une pergola

– Plantations d’arbres

dernière mise à jour : 2021-08-23 par