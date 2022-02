Journée citoyenne Eguisheim Eguisheim Catégories d’évènement: Eguisheim

Eguisheim Haut-Rhin Eguisheim 0 EUR Le principe de la Journée Citoyenne est simple : mobiliser tous les acteurs de la vie communale dans un élan de civisme, autour de projets d’amélioration du cadre de vie afin de créer ou de renforcer le lien entre les habitants, toutes générations confondues. La 7ème Journée Citoyenne se prépare Si vous avez envie de partager un moment de convivialité tout en travaillant à l’amélioration de votre cadre de vie, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date du samedi 23 avril 2022. Si vous avez envie de partager un moment de convivialité tout en travaillant à l’amélioration de votre cadre de vie, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date du samedi 23 avril 2022. +33 3 89 41 21 78 Le principe de la Journée Citoyenne est simple : mobiliser tous les acteurs de la vie communale dans un élan de civisme, autour de projets d’amélioration du cadre de vie afin de créer ou de renforcer le lien entre les habitants, toutes générations confondues. La 7ème Journée Citoyenne se prépare Si vous avez envie de partager un moment de convivialité tout en travaillant à l’amélioration de votre cadre de vie, nous vous invitons d’ores et déjà à réserver la date du samedi 23 avril 2022. Eguisheim

