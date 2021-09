Nantes RUE PIERRE YVERNOGEAU Loire-Atlantique, Nantes Journée citoyenne de la propreté RUE PIERRE YVERNOGEAU Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Journée citoyenne de la propreté RUE PIERRE YVERNOGEAU, 18 septembre 2021, Nantes. Journée citoyenne de la propreté

RUE PIERRE YVERNOGEAU, le samedi 18 septembre à 09:30 Ouvert à tous, gratuit

RDV proposé aux habitants pour une opération de ramassage de déchets dans le quartier RUE PIERRE YVERNOGEAU RUE PIERRE YVERNOGEAU Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu RUE PIERRE YVERNOGEAU Adresse RUE PIERRE YVERNOGEAU Ville Nantes lieuville RUE PIERRE YVERNOGEAU Nantes