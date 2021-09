Poligny Poligny Jura, Poligny Journée Citoyenne à Poligny Poligny Poligny Catégories d’évènement: Jura

Samedi 2 octobre, de 8h30 et 12h30,

la mairie de Poligny invite les volontaires à prendre soin de leur ville. Le temps d’une matinée, les bénévoles participeront à de petits travaux de débroussaillage, élagage, peinture, création de décorations, nettoyage… dans la convivialité et la bonne humeur!

A midi, un repas est offert à tous les bénévoles. Inscriptions jusqu’au 29 septembre à l’accueil du Pôle administratif (4 rue du Champ de Foire) ou au 03 84 73 71 71 ou contact@ville-poligny.fr. contact@ville-poligny.fr +33 3 84 73 71 71 https://www.ville-poligny.fr/agenda.htm Samedi 2 octobre, de 8h30 et 12h30,

