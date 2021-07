JOURNÉE CIRQUE À PARÇAY-LES-PINS Noyant-Villages, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Noyant-Villages.

JOURNÉE CIRQUE À PARÇAY-LES-PINS 2021-07-22 14:30:00 – 2021-07-22 21:15:00 Musée Jules Desbois 1 Place Jules Desbois

Noyant-Villages Maine-et-Loire Noyant-Villages

Au programme de cette journée cirque :

– 16h30-18h : atelier cirque par la cie Bras tendus au Musée (1h30 – gratuit)

Jonglerie, acrobatie et équilibre seront au rendez-vous

réservations au 02 41 90 19 93 ou communication@noyant-villages.fr

– 18h30 : spectacle « Tiens » (30mn) et « Rodin » (10mn) par la cie Bras tendus au Musée (gratuit)

Deux amis, un banc, une roue et un portique à installer. Je te retiens, tu m’appartiens, ça tient ? Un duo acrobatique mêlant tournis, rire, performance et chorégraphie.

réservations au 02 41 89 51 14 ou communication@noyant-villages.fr

20h30 : Spectacle « 3 partitions pour cordes en La majeur » cie du Trépied dans la cour de l’école (40mn – 5 € pour les + de 12 ans)

La preuve par trois… Un trépied, trois chutes de cordes, trois talents se conjuguant. Ces trois-là sont complices : cela s’entend, se voit, se ressent. Sur les mélopées arabisantes de deux voix chantant une langue bien à elles, Charlotte de la Bretèque prend de l’altitude et évolue sur cordes raides et souples. Elle s’enroule, se cambre, garde la pose et n’hésite pas à se percher en haut du trépied. Un spectacle délicat, poétique, envoûtant et tout en modestie.

billets en vente à la mairie de Noyant-Villages (3 rue d’Anjou, Noyant) ou sur www.achetezenbaugeoisvallee.fr

Journée cirque à Parçay-les-Pins

communication@noyant-villages.fr +33 2 41 89 51 14

dernière mise à jour : 2021-06-30 par