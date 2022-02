Journée Ciné carte avantages jeunes Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Catégories d’évènement: Jura

Lons-le-Saunier

Journée Ciné carte avantages jeunes Lons-le-Saunier, 20 février 2022, Lons-le-Saunier. Journée Ciné carte avantages jeunes Lons-le-Saunier

2022-02-20 – 2022-02-20

Lons-le-Saunier Jura Plusieurs séances possibles ij39@avantagesjeunes.com +33 3 84 87 02 55 Plusieurs séances possibles Lons-le-Saunier

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lons-le-Saunier Autres Lieu Lons-le-Saunier Adresse Ville Lons-le-Saunier lieuville Lons-le-Saunier Departement Jura

Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lons-le-saunier/

Journée Ciné carte avantages jeunes Lons-le-Saunier 2022-02-20 was last modified: by Journée Ciné carte avantages jeunes Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 20 février 2022 Jura Lons-le-Saunier

Lons-le-Saunier Jura