Bédarieux Hérault Bédarieux 0 0 EUR Le Comité de jumelage Leutkirch, Bédarieux, Hérépian, Lamalou-les-Bains fête cette année le 40ème anniversaire du jumelage qui s’est forgé génération après génération, rencontre après rencontre, échange après échange, dans la joie des retrouvailles ! Top départ des festivités le 22 avril avec une journée ciné-allemand et le 23 avril une soirée choucroute animée par l’Harmonie Bédaricienne et des Hauts-Cantons à la Salle des fêtes. Le Comité de jumelage Leutkirch, Bédarieux, Hérépian, Lamalou-les-Bains fête cette année le 40ème anniversaire du jumelage qui s’est forgé génération après génération, rencontre après rencontre, échange après échange, dans la joie des retrouvailles ! Top départ des festivités le 22 avril avec une journée ciné-allemand et le 23 avril une soirée choucroute animée par l’Harmonie Bédaricienne et des Hauts-Cantons à la Salle des fêtes. La Journée ciné-allemand se déroulera au Cinéma Jean-Claude Carrière à Bédarieux, en 2 temps : A 10 h : film “Tschick” (comédie dramatique, 2016, réal. Fatih Akin). VO sous-titré français. Places offertes par le Comité de jumelage.

A 20h30 : film “Good Bye, Lenin !” (comédie dramatique, 2003, réal. Wolfgang Becker). En français. Entrée : 5 €.

Présentation des films et débats animés par Edith Noublanche. Dans le hall du cinéma : expo photos de Leutkirch et de sa région par André Cauvi Plus d’infos : 06 08 63 27 20 Top départ des festivités le 22 avril avec une journée ciné-allemand et le 23 avril une soirée choucroute animée par l’harmonie bédaricienne et des hauts-cantons à la salle des fêtes.

