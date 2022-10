Journée choriste d’un jour Wittisheim, 25 octobre 2022, Wittisheim.

Journée choriste d’un jour

60 rue de Muttersholtz Wittisheim Bas-Rhin

2022-10-25 09:00:00 – 2022-10-25 18:30:00

Wittisheim

Bas-Rhin

Journée ouverte à tous les enfants et jeunes de 6 à 18 ans, de découverte et d’initiation au chant choral et au partage musical. Par groupes, divers jeux et ateliers seront proposés. Les participants auront la possibilité d’apprendre plusieurs chants au cours de la journée, qui se clôturera par une petite représentation devant les parents et accompagnants. Participation possible pour tous niveaux, débutants ou plus expérimentés.

Tu aimes la musique et le chant? Notre chorale te propose de découvrir le plaisir du partage et du chant.

+33 7 82 26 60 80

