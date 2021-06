Bouguenais Port Lavigne Loire-Atlantique, Nantes JOURNEE CHAUFF TA GUINGUETTE Port Lavigne Bouguenais Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

JOURNEE CHAUFF TA GUINGUETTE Port Lavigne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Bouguenais. 2021-07-03

Horaire : 15:00 22:00

Gratuit : oui Dès 15h – Collectif Chauff’Marcet- Fanfare- Animation salsa- Animation cirque- Concert Port Lavigne Le Port Lavigne Bouguenais

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Port Lavigne Ville Bouguenais lieuville Port Lavigne Bouguenais