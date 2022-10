Journée champignons dans le bois communal Ladignac-le-Long, 27 octobre 2022, Ladignac-le-Long.

2022-10-27 – 2022-10-27

Sortie ouverte à tout public (enfants sous la responsabilité de leurs encadrants).Bonnes chaussures et vêtements adaptés en fonction du temps. Panier (pas de sac plastique !) et couteau pour la cueillette des champignons. 9h30 à 12h30 : Excursion pédestre dans le bois. Vers 12h30-13h : Pique-nique tiré du sac pour les participants qui le souhaitent. Chacun prévoyant ses boissons et repas 14h à 17h : Après le déjeuner, identification des espèces et discussions.

RDV fixé à 9h30, parking du château du Chastaing 5 rue du 8 Mai 1945.

La Municipalité de Ladignac le Long et La Société Mycologique du Limousin organisent Journée champignons dans le bois communal. Dans le cadre des animations de sa Médiathèque, la municipalité a souhaité l’organisation de cette journée en compagnie de la SML, avec un double objectif : Recenser les champignons de ces bois pour la base de données mycologique

nationale et transmettre du savoir (Les participants bénéficieront des connaissances et des informations données par les mycologues lors de l’excursion matinale).

