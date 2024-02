Journée Champignon Maison de la Nature Boult-aux-Bois, dimanche 6 octobre 2024.

Journée Champignon Maison de la Nature Boult-aux-Bois Ardennes

Le Dimanche 06 octobre et le Dimanche 20 octobre de 9H 17H à Boult-aux-Bois.JOURNEE CHAMPIGNONS:Une journée conviviale complète pour découvrir et apprendre à reconnaître les champignons avec les mycologues de la SHNA et de nature et avenir.Tenue adaptée aux conditions météorologiques (bottes, bouteille d’eau, chapeau..), inscription obligatoire, 10€/personne, à partir de 5ans.

Début : 2024-10-06

fin : 2024-10-06

Maison de la Nature 5 rue de la héronnière

Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est maisonnatureboult@gmail.com

