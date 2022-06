Journée champêtre Thénioux Thénioux Catégories d’évènement: 18100

Journée champêtre Thénioux, 25 juin 2022, Thénioux. Journée champêtre Thénioux

2022-06-25 09:00:00 – 2022-06-25

Thénioux 18100 Thénioux Initiation au tir à l’arc, au golf, jeu de pétanque, cartes, jeux de société, échappée belle exceptionnelle dans les air en Montgolfière, animation musicale et fromage +33 6 80 17 64 97 le réveil thanalogien

