Cher Meillant Déjeuner à 12h place du Pavé (réservations jusqu’au 11 juillet). Animations et jeux pour enfants à partir de 16h30. Défilé aux lampions à 22h au départ de la mairie suivi d’un feu d’artifice. +33 2 48 63 31 81 Déjeuner à 12h place du Pavé (réservations jusqu’au 11 juillet). Animations et jeux pour enfants à partir de 16h30. Défilé aux lampions à 22h au départ de la mairie suivi d’un feu d’artifice. ©PIXABAY

