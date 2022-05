Journée champêtre en famille Bouttencourt Bouttencourt Catégories d’évènement: 80220

Journée champêtre en famille Bouttencourt, 12 juin 2022, Bouttencourt. Journée champêtre en famille Bouttencourt

2022-06-12 – 2022-06-12

Bouttencourt 80220 0 Venez vous amuser et vous détendre à la journée champêtre à la salle des fêtes de Bouttencourt organisée par le Lions Club ! Rendez-vous à 9h30 et départ à 10h pour un parcours de 5 ou 10 km à la salle des fêtes de Bouttencourt suivie d’un barbecue (inscription obligatoire). Durant l’après-midi, vous pourrez profiter d’animations comme des jeux picards, de l’aéromodélisme, une exposition de voitures anciennes. Tarifs pour la journée : 15.00€/Adulte – 10€/Enfants

Tarifs pour l’après-midi seul : 5€/adulte – Gratuit/enfant accompagné (goûter offert) Les bénéfices seront affectés à des associations caritatives locales. Inscriptions recommandées avant le 07 Juin au : 06 72 62 77 58

