Journée champêtre au Pervendoux Génis

Génis

Journée champêtre au Pervendoux Génis, 14 juillet 2022, Génis. Journée champêtre au Pervendoux Génis

2022-07-14 10:00:00 – 2022-07-14

Génis 24160 Génis 10 h : concours de pêche, randonnée pédestre

12 h : pique-nique tiré du sac – barbecue à disposition

15 h : concours de pétanque

Toute la journée : buvette et animations diverses au bord de l’Auvézère Naturellement Périgord

Génis

Génis 24160