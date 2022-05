Journée champêtre à Saint Trémeur Guerlesquin, 19 juin 2022, Guerlesquin.

Journée champêtre à Saint Trémeur Guerlesquin

2022-06-19 – 2022-06-19

Guerlesquin Finistère Guerlesquin

Journée champêtre sur le site de la chapelle de Saint Trémeur, nichée au coeur d’un vallon boisé.

A partir de 9h30 : Départs libres de St Trémeur pour une randonnée inédite de 9 km (environ 2h) sur les communes de Guerlesquin et Plougras. 5 € avec une boisson ou gratuite si participation au repas.

A partir de 12h : repas (Kir-paëlla-dessert) sur le site. 11 € – 6 € pour les enfants.

Animation par les sonneurs Jean-Yves et Gabin LOZAC’H.

En après-midi : visites guidées gratuites de la chapelle à 14h30 et à 16h.

Organisée par Team Gwerliskin pour financer la réalisation de la statue de Saint Ener à la Vallée des Saints.

team.gwerliskin@gmail.com +33 6 80 04 05 92

Guerlesquin

