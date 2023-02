Journée : carnaval sur les pistes Métabief Catégories d’Évènement: Doubs

Métabief

Journée : carnaval sur les pistes, 22 février 2023, Métabief

2023-02-22

Doubs Venez skier déguisés (en un personnage reconnaissable) et profitez d’un forfait journée à 15€ la journée (hors assurance et carte skipass).

Distribution de bonbons, boissons chaudes, sculpture de ballons, spectacle de magie, vente de crêpes et sandwich par l’APE Les Petites Mains d’Or, concours de déguisement et d’autres surprises au programme !

*Programme susceptible d'être modifié

