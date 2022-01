Journée : carnaval sur les pistes Métabief, 22 février 2022, Métabief.

Journée : carnaval sur les pistes Métabief

2022-02-22 – 2022-02-22

Métabief Doubs

Venez skier déguisés (en un personnage reconnaissable) et profitez d’un forfait journée à 15€ la journée (hors assurance et carte skipass).

Animations sur le domaine de 10h à 16h.

Maquillage gratuit, distribution de bonbons, concours de déguisement et d’autres surprises au programme !

*Programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires.

Venez skier déguisés (en un personnage reconnaissable) et profitez d’un forfait journée à 15€ la journée (hors assurance et carte skipass).

Animations sur le domaine de 10h à 16h.

Maquillage gratuit, distribution de bonbons, concours de déguisement et d’autres surprises au programme !

*Programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions sanitaires.

Métabief

dernière mise à jour : 2022-01-15 par