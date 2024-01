Journée carnaval sur les pistes Métabief, mercredi 21 février 2024.

Venez skier déguisés (en un personnage reconnaissable) et profitez d’un forfait journée à 16€50 la journée (hors assurance et carte skipass).

Distribution de bonbons, boissons chaudes, sculpture de ballons, maquillage, vente de crêpes par l’APE Les P’tites Mains d’Or, concours de déguisement et d’autres surprises au programme !

*Programme susceptible d’être modifié . EUR.

Pied des pistes

Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@smmo-metabief.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 10:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00



